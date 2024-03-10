10 Mar 2024 - 21:10- Ekonomi G:

Borcu olanlara müjde: Cumhurbaşkanı açıkladı! Hepsi siliniyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı, YKB, İNG, İş Bankası, Ziraat, Vakıf, Halkbank, Akbank gibi bankalardaki borçları silme kararı aldı. Bu karar, borçlular için finansal rahatlama sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Borcu olanlara müjde: Cumhurbaşkanı açıkladı! Hepsi siliniyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bankalara olan borçlarını ödemekte zorluk çeken birçok kişi için sevindirici bir gelişme yaşandı. Yapı Kredi Bankası (YKB), İNG Bank, İş Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Akbank gibi önde gelen finansal kuruluşlara olan borçlar, yeni düzenlemelerle kolaylıkla ödenebilir hale getirildi. Bu düzenleme, borçlarını ödemekte zorlanan kişilerin finansal yükünü hafifletmeyi ve ödemelerini daha kolay bir şekilde yapabilmelerini amaçlıyor.

Yapılandırma sayesinde, eski ödeme şartlarıyla başa çıkmakta güçlük çeken borçlular için yeni bir fırsat sunuluyor. Borçlar, daha uzun vadelerde ve uygun ödeme planlarıyla yapılandırılarak ödenme imkanı sağlanıyor. Başvurular genellikle internet üzerinden yapılabiliyor ve borcun ödemesini daha uygun hale getirmek isteyenler için çeşitli seçenekler sunuluyor.

Yapılandırma sürecinde faiz indirimi de dikkat çekiyor. Borcun tamamını tek taksit halinde öderseniz, faizin yüzde doksanı silinir. İki taksit halinde ödeme yaparsanız ise yüzde elli faiz indiriminden faydalanabilirsiniz.

Bu düzenleme, finansal sıkıntı yaşayan vatandaşların borçlarını daha rahat bir şekilde ödemelerine yardımcı olacak önemli bir adımdır. Borçlarını yapılandırarak ödeme kolaylığı sağlayan kişiler, finansal durumlarını düzeltme ve stresli bir hayattan kurtulma fırsatı bulacaklardır.

Kaynak: Son Gelişme

# Bir, Olacak, yüzde, Gelen, internet

10 Mar 2024 - 21:10 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Otomobil sahiplerine müjde: Akaryakıta çuvalla para ödemeye son! Bu yöntemi uygulayan yarı yarıya tasarruf ediyor mask
Otomobil sahiplerine müjde: Akaryakıta çuvalla para ödemeye son! Bu yöntemi uygulayan yarı yarıya tasarruf ediyor
17 milyon emekliye ilave ödeme onaylandı! Bakan Işıkhan’dan emekliye ek ödeme açıklaması mask
17 milyon emekliye ilave ödeme onaylandı! Bakan Işıkhan’dan emekliye ek ödeme açıklaması
Otomobil alacaklara müjde: En ucuz sıfır araba fiyatları yayınlandı mask
Otomobil alacaklara müjde: En ucuz sıfır araba fiyatları yayınlandı
İyi sürücü indirim kapacak; kötü sürücü yüzde 200 fazla ödeyecek mask
İyi sürücü indirim kapacak; kötü sürücü yüzde 200 fazla ödeyecek
Asgari ücretlilere flaş müjde: İkinci zam geliyor... mask
Asgari ücretlilere flaş müjde: İkinci zam geliyor...
İlk üç değişti! En çok satan otomotiv markaları belli oldu mask
İlk üç değişti! En çok satan otomotiv markaları belli oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber