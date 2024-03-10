Yok böyle olay: Wifi adını değiştirdi hapse girdi

Rusya’da bir öğrenci eğitim gördüğü Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki wi-fi ağında Ukrayna yanlısı ifade kullanması nedeniyle hapis cezası aldı.
Kablosuz bağlantı ağına "Slava Ukraini!" (Ukrayna’ya zafer) adını veren öğrenci, çarşamba günü sabah saatlerinde tutuklandı. Hakim karşısına çıkarılan öğrenci, mahkeme tarafından suçlu bulundu.
Adı açıklanmayan öğrencinin Wi-Fi ağının kapsama alanındaki çok sayıda kişiye sloganı yaymayı hedeflediğini ifade eden mahkeme, “radikal örgütlerin sembollerini” kullandığı gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırdı.
Yurt odasında arama yapan polisler, öğrencinin kişisel bilgisayarına ve modeme el koydu. Uluslararası Af Örgütü’ne göre, geçtiğimiz yıl 21 binden fazla kişi Rusya’nın “baskıcı yasalarının” hedefi oldu.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.