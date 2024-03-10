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Yok böyle olay: Wifi adını değiştirdi hapse girdi

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Rusya'da bir öğrenciye kablosuz internet ağına koyduğu Ukrayna yanlısı isim yüzünden hapis cezası verildi. Mahkeme, kablosuz bağlantı ağına 'Ukrayna’ya zafer' adını veren öğrencinin wi-fi ağının kapsama alanındaki çok sayıda kişiye sloganı yaymayı hedeflediğini ifade etti.

Yok böyle olay: Wifi adını değiştirdi hapse girdi mask
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Rusya’da bir öğrenci eğitim gördüğü Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki wi-fi ağında Ukrayna yanlısı ifade kullanması nedeniyle hapis cezası aldı.

Kablosuz bağlantı ağına "Slava Ukraini!" (Ukrayna’ya zafer) adını veren öğrenci, çarşamba günü sabah saatlerinde tutuklandı. Hakim karşısına çıkarılan öğrenci, mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Adı açıklanmayan öğrencinin Wi-Fi ağının kapsama alanındaki çok sayıda kişiye sloganı yaymayı hedeflediğini ifade eden mahkeme, “radikal örgütlerin sembollerini” kullandığı gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Yurt odasında arama yapan polisler, öğrencinin kişisel bilgisayarına ve modeme el koydu. Uluslararası Af Örgütü’ne göre, geçtiğimiz yıl 21 binden fazla kişi Rusya’nın “baskıcı yasalarının” hedefi oldu.

Yok böyle olay: Wifi adını değiştirdi hapse girdi

Kaynak: KARAR
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10 Mar 2024 - 20:34 - Dünya

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