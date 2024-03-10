10 Mar 2024 - 20:34 - Dünya

Yok böyle olay: Wifi adını değiştirdi hapse girdi

Rusya'da bir öğrenciye kablosuz internet ağına koyduğu Ukrayna yanlısı isim yüzünden hapis cezası verildi. Mahkeme, kablosuz bağlantı ağına 'Ukrayna’ya zafer' adını veren öğrencinin wi-fi ağının kapsama alanındaki çok sayıda kişiye sloganı yaymayı hedeflediğini ifade etti.