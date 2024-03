Antalya ve Alanya'da büyük depremin habercisi mi? Son depremin ardından büyük panik yaşanıyor

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bugün 16:55 sularında Antalya Finike açıklarında yaşanan depremin ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar Olası büyük depremin öncüsü mü araştırmalarına girişti.

ANTALYA'DA DAHA ÖNCE BÜYÜK DEPREM OLDU MU?

31 Ocak 1741 Rodos Depremi, 8-20 Mart 1743 Antalya Depremi, 8-20 Mart 1743 tarihleri arasında Antalya'da korkutacak derecede büyük depremler olmuştur. Depremde, limanda bir süre kurumalar meydana gelmiş, çok sayıda ev çökmüş ve Konsolosluk duvarında yıkılmalar meydana gelmiştir.

ANTALYA VE ALANYA'DA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini ve her an her zaman büyük bir depremle karşılaşabileceğimizi bilmeliyiz.