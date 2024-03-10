Survivor'da Nagihan depremi: Ağlayarak terketti

Survivor All Star'da en iddialı isimler arasında gösterilen ve istatistiklerde birinci sırada olan Nagihan Karadere talihsiz bir sakatlık geçirdi. Adada günlerdir olmayan Nagihan'a ne oldu, Survivor'dan diskalifiye mi edilecek?

"ELİMDEN HİÇBİR ŞEY GELMİYOR"





"Nagihan'ın durumu şöyle seneye kalmasından yanayım, yani ayrılması lazım aslında ama Nagihan da şimdi..." diyerek kararı yarışmacısına bırakan Acun Ilıcalı Nagihan ile birebir konsey yaptı.



Günler sonra görüntülenen Nagihan Survivor son fragmanda gözyaşları içinde görüldü.





Ağlayan ve konuşmakta zorlanan Nagihan "Korkunç bir şey, çaresizlik kadar kötü hiçbir şey olamaz elimden hiçbir şey gelmiyor" deyince Acun Ilıcalı "Değerli yarışmacısın bizim için önemlisin sağlığın bizim için önemli "dedi.



Nagihan Karadere ise "Şoktayım şu an acım çarpı 10" dedi. Fragmandan sonra herkes "Nagihan diskalifiye mi olacak?" sorusunu sordu.





Survivor All Star 2024 55. Bölüm Tanıtımı sonrası bu kararın sonucu 10 Mart akşamındaki programda belli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi