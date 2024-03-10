10 Mar 2024 - 18:51- Ekonomi G:

Emekliler müjdeyi bekliyor! Zam oranı belli oldu, Maaşlar ne zaman arttırılacak?

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Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emeklinin beklediği müjde verilecek mi? SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

Emekliler müjdeyi bekliyor! Zam oranı belli oldu, Maaşlar ne zaman arttırılacak? mask
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SSK ve Bağkur emeklileri, mart ayında da 17-28 Mart tarihleri arasında maaşlarını alacaklar. Türkiye İstatistik Kurumu’nun şubat ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, emekli maaşlarındaki artışın ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor.

2024 yılı başında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında bir artış yapılmıştı. Ancak bu zamlı maaş ödemelerinin ardından, ne zaman bir sonraki artışın gerçekleşeceği merak konusu. Emekli maaşları altı ayda bir enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Temmuz ayının ilk günlerinde haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, altı aylık enflasyon verisi netlik kazanacak ve maaşlarda artış yapılacak.

Emekliler müjdeyi bekliyor! Zam oranı belli oldu, Maaşlar ne zaman arttırılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon rakamları, emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak. Ocak ve şubat aylarının enflasyon verileri, iki aylık enflasyon farkının yüzde 11,53 olduğunu gösterdi. Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaşlarındaki güncellemeler daha net bir şekilde ortaya çıkacak.
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10 Mar 2024 - 18:51 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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