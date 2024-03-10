Polis katliamının detayları tüyleri diken diken etti: Bakın neden yapmış

Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 923. Sokak’ta geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda, emekli polis memuru Cengiz Bedir (51), boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Zeynep Bedir (45) ile oğlu Ömer Faruk Bedir’i (26) tabancayla öldürdükten sonra, Kırklareli’ndeki tarlasına gömdü.Cengiz Bedir İstanbul’a dönerken, Zeynep Bedir ile Ömer Faruk Bedir’den haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kayıp anneyle oğlunun bulunması için başlattığı çalışmada, şüpheli Cengiz Bedir’i teknik ve fiziki takibe aldı. Kırklareli’ne bağlı Çeşmeköy’de evi ve tarlası bulunduğu öğrenilen Bedir’in, zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis ekipleri, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

GÖZALTINA ALINDI



Ortaklaşa yapılan çalışmalarda, Bedir’in Cuma akşam saatlerinde otomobiliyle köye geldiği ve hava karardıktan sonra tarlasına gidip geldiğini tespit etti. Yağmur nedeniyle araçların girip çıkmakta zorlandığı tarlaya gitmesinden şüphelenilen Cengiz Bedir, İstanbul’a döndükten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ



Bedir, emniyette verdiği ilk ifadesinde eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra tarlaya gömdüğünü itiraf etti.

CANSIZ BEDENLER TARLADAN ÇIKARILDI



Jandarma ve polis ekipleri, kadavra köpeklerinin de yardımıyla Zeynep Bedir ile oğlu Ömer Faruk Bedir’in parçalanmış cansız bedenlerini gömülü olduğu tarladan çıkardı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alınan emekli polis memuru Cengiz Bedir, korkunç cinayetin ayrıntılarını itiraf etti. Bedir’in ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek için önce oğlunu telefonla aradığını, daha sonra birlikte yaşadıkları adrese gittiğini söyledi. Zanlı, eşi ve oğlunun kendisini içeri aldıktan sonra sabaha kadar konuştuklarını belirtti.



Bedir’in ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek için önce oğlunu telefonla aradığını, daha sonra birlikte yaşadıkları adrese gittiğini söyledi. Zanlı, eşi ve oğlunun kendisini içeri aldıktan sonra sabaha kadar konuştuklarını belirtti.

SATIRLA PARÇALAMIŞ



Otomobilin bagajına koyduğu cesetleri gömmek için Kırklareli’ne götüren Cengiz Bedir’in, aracının lastiklerinin yağmur nedeniyle çamurlu tarlaya saplandığını, bu nedenle eşi ve oğlunun cansız bedenlerini satırla parçaladığını itiraf ettiği öğrenildi.



Cengiz Bedir ile cesetleri otomobiline taşımasına yardım eden Muhammet Nurettin S. ile M. Subhi M. emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: DHA