- Spor

24. Alanya Atatürk Halk Koşusu Ve Yarı Maratonu tamamlandı

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“Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım” sloganı ile düzenlenen 24. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 820 kişinin katılımıyla tamamlandı

24. Alanya Atatürk Halk Koşusu Ve Yarı Maratonu tamamlandı mask
24. Alanya Atatürk Halk Koşusu Ve Yarı Maratonu tamamlandı
24. Alanya Atatürk Halk Koşusu Ve Yarı Maratonu tamamlandı
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ALANYA Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen yarışlarda, yarı maraton 21 kilometrede 210, halk koşusu 5 kilometrede 320 sporcu ve halk koşusu 2 kilometrede 290 sporcu mücadele etti.
YARI MARATONDA KÜRSÜYE ÇIKAN İSİMLER
Yarı Maraton yarışı erkekler birincisi 1 saat 11 dakika 52 saniye ile Yusuf Önal oldu. İkinci 1 saat 13 dakika 29 saniye ile Ali Şimşek ve üçüncü 1 saat 16 dakika 34 saniye ile Bekirhan Kabadayı oldu. Kadınlarda bitiş noktasına ilk gelen isim 1 saat 43 dakika 29 saniye ile Tatiana Grishina oldu. 1 saat 44 dakika 42 saniye ile Büşra Küçük ikinci ve 1 saat 48 dakika 23 saniye ile Ksenia Petrachenok üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara ödüllerini; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Jandama Komutanı Engin Burak Mildivanlı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli ve protokol üyeleri verdi.
# türkiye, Alanya, Gelen, etti, Saat, fatih

10 Mar 2024 - 17:24 - Spor

Mahreç  Ramazan Özdemir

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