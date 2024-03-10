Mahmutseydi Muhtarı Bülbül’den müjdeler

MAHMUTSEYDİ Mahalle Muhtarı Resul Bülbül, her zaman olduğu gibi mahallesi için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.
ELEKTRİK ALTYAPISI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Mahmutseydi Mahallesi Muhtarı Resul Bülbül, mahallelerindeki elektrik altyapısı sorunlarının çözümü için yürüttükleri çaba hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bülbül, "İlçemizde en fazla elektrik yatırımı alan mahallemizdir. Yürüttüğümüz olağanüstü siyaset ve diplomasi neticesinde, yıllardır çözülemeyen sorunları bir bir çözüyoruz" dedi.
‘HER ŞEY MAHMUTSEYDİ İÇİN’
TEDAŞ tarafından mahallelerinin elektrik altyapısının yenilenmesi için başlatılan çalışmalara değinen Bülbül, "Mahmutseydi Merkez, Uşakpınar, Tekeoynatan, Kapandaş, Eskiköy, Öteyaka, Güzle, Kışla, Bohça, Büklü, Menevişli, İkioluk, Akışlar, Garayit, Üçırmak mahallelerimizden sonra Taşdibi ve Üçkaya ile Gökçen sokakalarının elektrik hat yenileme çalışmalarını bugün mütahit firmaya teslim ettik. Yapımına hemen başlanacak. Her şey Mahmutseydi için." şeklinde konuştu
YENİ HOCA GÖREVE BAŞLADI
Ayrıca, Mahmutseydi Merkez Camisi ve Karanlıkdere Camisi lojmanlarında yapılan tadilat, bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirten Bülbül, "Mahmutseydi Merkez Camimize yeni hocamız göreve başlamıştır. Muammer hocamıza mahallemize hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.
HALKIN HAKKI KORUNACAK
Bülbül, hazine ve orman arazilerinin tapu iptalleriyle ilgili yürütülen siyasi ve bürokratik girişimler neticesinde, halkın haklarının korunması adına hazine arazilerinin satışı ve kiralanma işlemlerinin durdurulduğu müjdesini verdi. Bülbül, "Halkımıza müjdeli bir haber vermek istiyorum. Köyümüzün en büyük problemlerinden olan tapusu iptal edilen hazine ve orman arazileri için yeniden çalışma olacağı müjdesini verirken yeni bir çalışma olana kadar hazine arazilerinin satışını ve kiralanma işleminin yürüttüğümüz siyasi ve bürokratik girişimler neticesinde durdurulduğunu müjdelemek istiyorum. Halkımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımızdan emin olmalarını istiyorum" dedi.
Mahmutseydi Mahallesi sakinleri, muhtarları Bülbül'e bu çabalarından dolayı teşekkür ederek, mahallelerinin daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanı olması için yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.
MAHMUTSEYDİ Mahalle Muhtarı Resul Bülbül, her zaman olduğu gibi mahallesi için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.