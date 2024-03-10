Son Dakika! Antalya'da deprem: Vatandaş kendini sokağa attı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Antalya'da Finike açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamaya göre saat 16.55'de gerçekleşen depremin derinliği 26.8 kilometre olarak ölçüldü.

Bazı bölgelerde deprem çok şiddetli hissedilirken korku içinde vatandaşların sokağa çıktıkları görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise depremin Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında gerçekleştiği ve büyüklüğünün 4.7 olduğu belirtildi.