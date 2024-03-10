10 Mar 2024 - 17:09- Gündem G:

Son Dakika! Antalya'da deprem: Vatandaş kendini sokağa attı

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Antalya'da Finike açıklarında saat 16.55'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 26.8 kilometre olarak ölçüldü.

Son Dakika! Antalya'da deprem: Vatandaş kendini sokağa attı mask
Son Dakika! Antalya'da deprem: Vatandaş kendini sokağa attı
Son Dakika! Antalya'da deprem: Vatandaş kendini sokağa attı
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Antalya'da Finike açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamaya göre saat 16.55'de gerçekleşen depremin derinliği 26.8 kilometre olarak ölçüldü.

Bazı bölgelerde deprem çok şiddetli hissedilirken korku içinde vatandaşların sokağa çıktıkları görüldü.

Son Dakika! Antalya'da deprem: Vatandaş kendini sokağa attı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise depremin Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında gerçekleştiği ve büyüklüğünün 4.7 olduğu belirtildi.

Son Dakika! Antalya'da deprem: Vatandaş kendini sokağa attı
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10 Mar 2024 - 17:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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