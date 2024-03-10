Antalya'da deprem: Vatandaş kendini sokağa attı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Antalya'da Finike açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yapılan açıklamaya göre saat 16.55'de gerçekleşen depremin derinliği 26.8 kilometre olarak ölçüldü.
Bazı bölgelerde deprem çok şiddetli hissedilirken korku içinde vatandaşların sokağa çıktıkları görüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise depremin Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında gerçekleştiği ve büyüklüğünün 4.7 olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.