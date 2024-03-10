Araç sahiplerinin yaptığı en büyük hata! Yılların ustası açık açık sırrını vererek uyardı

Akaryakıt fiyatlarının fahiş seviyelere çıktığı günümüzde araç sürücüleri de yetecek kadar yakıt alarak işlerini halletmeye çalışıyor. Depolarını yeterince doldurmayan sürücüleri bekleyen tehlikeyi yılların ustası açık açık anlattı.

Türkiye'de son yıllarda akaryakıt fiyatlarının katlanarak artış göstermesi, vatandaşların 'dolu depo' kavramını unutmasına neden oldu.

Litresi 41 liraya yaklaşan motorin fiyatları nedeniyle birçok sürücü, yalnızca birkaç litrelerik akaryakıt alarak araç kullanmaya devam ediyor. Otomobilde sürekli olarak düşük seviyede akaryakıt bulunması ise aracın ömrünü oldukça kısaltmakta.

DEPOLARINIZI EN AZ ÇEYREK SEVİYESİNDE DOLDURUN

Oto Tamir Ustası Rıza Çelik, bu durumun özellikle benzin pompasına zarar verdiğini ve sıklıkla dizel araçlarda görüldüğünü belirterek, bu tür davranışı alışkanlık haline getirmenin mazot pompasının ömrünün bitmesiyle sonuçlanacağını açıkladı.

Uzman isimler, araç sahiplerine verdiği tavsiyede, otomobilde her zaman 30 km ve üzerinde gidebilecek kadar yakıt bulundurmayı ve daha alt seviyelere düşmemeyi tavsiye etti.

FİLTRE BAKIMLARINI KESİNLİKLE ATLAMAYIN

Sanayi ustaları, dizel araç sahiplerine yönelik bir başka uyarıda ise, normal kullanım şartlarında 100 bin ile 250 bin kilometrelik kullanım ömrüne sahip olan partikül filtrelerinin, bakımının yapılmaması halinde araç sahiplerine büyük masraflar çıkarabileceğine dikkat çekildi.

FİLTRE NEDİR NE İŞE YARAR?

Partikül filtresi ya da kısa adıyla DPF, otomobilin üretimi sırasında egzoz sistemi içerisine yerleştiriliyor. Filtre sayesinde dizel yakıtın motor tarafından kullanımı sonrasında ortaya çıkan kurumun ve zararlı gazların doğaya direkt salınımı yüzde 80 oranında engellenmiş oluyor. Ancak temiz yakıt kullanılmaması ve araçların kısa mesafelerde sık sık kullanılması partikül filtresinin kısa zamanda tıkanmasına neden oluyor.

Partikül filtresinin değişimi hem maliyetli hem de araç içinden bir çok parçanın sökülmesine neden oluyor. Vatandaşlar hem maliyeti düşürmek hem de araçlarından parça sökülmesini istemediği için değişim yerine partikül temizliğini tercih ediyor. Değişimin çok maliyetli olduğunu söyleyen oto tamircisi Bilal Öner, “Kirli yakıt partikül filtresinin tıkanmasına en önemli etken. Yerleşim yeri ufak olduğu zaman araç devrini almadan sürekli vites değişimi yapılması, kısa mesafelerde araç ile gidip gelmekten ötürü partikül filtresi çabuk dolar. Yetkili servisler 80 bin kilometrede değişin önerir. Değişim çok pahalı ve maliyetli olduğu için temizlik uygulamasını hayata geçirdik” dedi.