Otomobil sahiplerine müjde: Akaryakıta çuvalla para ödemeye son! Bu yöntemi uygulayan yarı yarıya tasarruf ediyor

Araç sahiplerinin petrole girmeye korktuğu bugünlerde kredi kartınızı rahatlatacak tasarruf tavsiyelerimiz var. Benzinli, Dizel ve LPG'li farketmez hepsi için geçerli ve neredeyse yarı yarıya tasarruf yapabileceğiniz harika öneriler....

ARABANIZIN BAKIMLARINI ASLA İHMAL ETMEYİN

Günümüzde birçok yeni otomobil, 1 yıl veya 10.000 km'de (hangisi önce gerçekleşirse) yıllık bakıma girmesi için tasarlanmış durumda. Bakımları geciktirilmemiş bir otomobil gözle görülür derecede daha tasarruflu çalışır. Zira eskiyen yağ, eskiyen bujiler veya eskiyen karbüratör gibi parçalar aracın fazla yakıt tüketmesine sebep olacaktır.

AKARYAKITA ÇUVALLA PARA ÖDEMEYE SON

Fazla yakıt tüketmeye başlayan otomobillerde bazı belirtiler gerçekleşebilir. Bunlara motor performansında azalma, egzozdan gelen sürekli bir ses, soğukken kolay fakat sıcakken geç çalışan motor, egzozdan gelen gazın kokulu olması gibi şeyleri örnek verebiliriz.

AKARYAKIT ALDIĞINIZ İSTASYONU İYİ BİLİN

Neredeyse tüm akaryakıt istasyonlarında dizel ve benzinli araçlar için birden fazla yakıt seçeneği sunuluyor. Performansa çok ihtiyacınız yoksa ya da ekonomi yapmak istiyorsanız, yakıt tasarrufu için üretilen yakıtları tercih edin.

YÜKSEK DEVİRDE KULLANMAKTAN KAÇININ

Aracın yüksek devirde kullanılması, yakıt tüketimini artırır. Vites küçültürken bu sebepten ötürü hızınızı mutlaka kontrol edin. Gereksiz yere vites küçültmekten kaçının.

CAM AÇMAK ÇOK FAZLA YAKIT HARCAR

Otomobiller, minimum rüzgar direncine sahip olmaları için birçok tasarım aşamasından geçiyorlar. Fakat yüksek hızlarda otomobilimizin camlarını açtığımızda aracın rüzgar direncini artırıyoruz ve fazla yakıt tüketmesine sebep oluyoruz. 80 km/s ve üzeri hızlarda klima yerine cam açarak tasarruf etmeye çalışmayın. Zira yapılan ölçümlere göre bu durum yakıt ekonomisine faydadan çok zarar getiriyor.

AKSESUAR GÜZEL GÖSTERİR AMA CEBİ YAKAR

Aracınız üzerindeki gövde kitleri ve diğer aksesuarlar, rüzgar direncini artırıyor olabilir. Bu parçaların yakıt tüketimine etkisi çok düşük olsa da orijinal parça kullanmaya dikkat edin ve bu parçaların aracın rüzgar direncine etkisi konusunda bilgi sahibi olun.

AYDINLATMAYA DİKKAT EDİN

Araç içerisinde boş yere çalışan elektronik bir aksam, şarj dinamosuna ve dolaylı yoldan motora ek yük bindirmek anlamına gelir. Bu sebepten ötürü gündüzleri farlarınız açık gezmek, teybin sesi kısık olduğu hâlde açık kalması, iç ışıkların boş yere yanması gibi durumlardan kaçınmaya çalışın.

LASTİKLERİNİZİ SIK SIK KONTROL EDİN

Otomobillerin lastik basınçları özellikle kış aylarında beton vb. zeminlerde düşebiliyor. Lastik basıncı da otomobillerin yakıt tüketimini büyük ölçüde etkiliyor. Bu sebepten ötürü aracınızın fabrika verilerine uygun lastik havalarına sahip olduğundan emin olun. Lastiklerinizin havasının sürekli bozulmasından şikayetçiyseniz de nitrojen (azot) bulunduran lastik havasını kullanmanız mümkün. Ayrıca mevsime uygun lastik kullanmak da yakıt ekonomisini mutlaka olumlu etkileyecektir.

BOŞA ATILAN VİTES ZARARLI

Bu durum yıllardır çok tartışılan bir konuydu. Fakat günümüz otomobillerinde açıkça görüldüğü üzere yokuş aşağı giderken boşa atılan vites, aracın yakıt tüketmesine sebep oluyor. Bu durumu modern araçların yol bilgisayarlarından bizzat kendiniz görebilirsiniz. Bu sebepten dolayı da yokuşları çıktığınız viteste inmeye özen gösterin. Bu durum yakıt ekonomisine ek olarak daha güvenli bir iniş de sağlayacaktır.

EN ÇOK KALKIŞLARDA YAKIT TÜKETİRSİNİZ

Manuel vitesli aracınızı kaldırırken debriyajı kavrama noktasına getirdikten sonra gaza hafifçe dokunmanız, eğer rampa vb. bir durum yoksa aracın kolayca kalkış yapmasını sağlar. Debriyajı kavrama noktasına getirmeden gaza fazla yüklenerek aracınızı kaldırmaktan uzak durun. Aynı şekilde fren pedalını da nazik kullanmak yakıt ekonomisine fayda sağlar. Ayrıca "gaz pedalına yumurta varmış gibi basmak" artık halk dilinde artık çokça bilinen ve kullanılan bir deyim. Gaz pedalını dikkatli ve hassas bir şekilde kullanmak da yakıt tasarrufu için olmazsa olmazlar arasında geliyor.

ARABANIZDA GEREKSİZ NE VARSA ATIN

Aracınızın bagajı eğer aylarca kullanmadığınız eşyalar ile doluysa bunları müsait başka bir yerde depolamaya çalışın. Zira araç üzerindeki fazla ağırlıklar size fazla yakıt tüketimi olarak geri dönecektir. Örneğin aracınızın üzerinde bir port bagaj varsa aracınız yaklaşık %15 daha fazla yakıt tüketiyor demektir. Bu bagajı sadece ihtiyacınız olduğu zamanlarda aracınıza takın.Bu yöntemi uygulayın aracınız yüzde 40 az yaksın!

ECO MODU UNUTMAYIN

Günümüzde birçok yeni otomobilde start/stop sistemi bulunuyor. Trafik ışıklarında veya uzun süreli duraklamalar yaptığınız sıkışık trafiklerinde bu sistemi mutlaka açık tutun ve aracınızın motorunun kısa süreli olarak kapanmasına olanak tanıyın. Ayrıca yine modern otomobillerin birçoğunda gaz tepkisi vb. şeyleri ayarlamayı sağlayan mod seçenekleri bulunuyor. Performansa pek ihtiyacınız yoksa buradan "eco" modunu seçmeyi ihmal etmeyin.