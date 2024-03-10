Otomobil alacaklara müjde: En ucuz sıfır araba fiyatları yayınlandı

Devletin otomobil piyasasına yönelik sıkılaştırma politikalarının ardından otomobil satışlarında patlama yaşandı. Firmalar, fiyatları düşürerek pazarı canlandırmaya çalıştılar. Bahçeşehir Üniversitesi’nin Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, sahibinden.com üzerinden en uygun fiyatlı otomobil modellerini listeledi.

Mart Ayında En Ucuz Otomobil Modelleri Belli Oldu

Otomobil sektöründeki hareketlilik, satışa sunulan otomobil adedinin artmasıyla gözlemlendi. Satılık ilan sayısına oranla otomobil satış adedinin yükselmesi, piyasada yaşanan canlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. En ucuz otomobil modelleri, Mart ayında almayı düşünenler için özenle derlendi. İşte 2024 Mart ayının en uygun fiyatlı otomobil modelleri:

i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel – 806.000 TL

Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel – 1.030.000 TL

2024 Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel – 902.900 TL

Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel – 884.900 TL

2024 Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel – 957.900 TL

Panda City 1.0 Hibrit 70 HP – 840.900 TL

Sandero Essential Tce 90 bg CVT – 898.000 TL

Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg – 883.000 TL

Spring Extreme Electric 65 bg – 885.000 TL

Duster Essential TCe 90bg – 1.132.900 TL

Space Star 1.2 Intense CVT Benzin Otomatik – 964.700 TL

Ibiza 1.0 Evo 110 HP Style – 1.171.000 TL

Arona 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style – 1.286.000 TL

Dikkat! Otomobil Almadan Önce Bu Listeye Göz Atın

İşte Mart ayının en uygun fiyatlı otomobil modelleri. Otomobil almayı düşünenler için son fiyat listeleri belli oldu. Ancak, karar vermeden önce bu listeye mutlaka göz atın. Başka bir liste aramadan önce en uygun fiyatlı otomobil modellerini keşfedin.