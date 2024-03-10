Otomobil alacaklara müjde: En ucuz sıfır araba fiyatları yayınlandı

Devletin otomobil piyasasına yönelik sıkılaştırma politikalarının ardından otomobil satışlarında patlama yaşandı. Firmalar, fiyatları düşürerek pazarı canlandırmaya çalıştılar. Bahçeşehir Üniversitesi’nin Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, sahibinden.com üzerinden en uygun fiyatlı otomobil modellerini listeledi.
Mart Ayında En Ucuz Otomobil Modelleri Belli Oldu
Otomobil sektöründeki hareketlilik, satışa sunulan otomobil adedinin artmasıyla gözlemlendi. Satılık ilan sayısına oranla otomobil satış adedinin yükselmesi, piyasada yaşanan canlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. En ucuz otomobil modelleri, Mart ayında almayı düşünenler için özenle derlendi. İşte 2024 Mart ayının en uygun fiyatlı otomobil modelleri:
i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel – 806.000 TL
Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel – 1.030.000 TL
2024 Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel – 902.900 TL
Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel – 884.900 TL
2024 Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel – 957.900 TL
Panda City 1.0 Hibrit 70 HP – 840.900 TL
Sandero Essential Tce 90 bg CVT – 898.000 TL
Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg – 883.000 TL
Spring Extreme Electric 65 bg – 885.000 TL
Duster Essential TCe 90bg – 1.132.900 TL
Space Star 1.2 Intense CVT Benzin Otomatik – 964.700 TL
Ibiza 1.0 Evo 110 HP Style – 1.171.000 TL
Arona 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style – 1.286.000 TL
Dikkat! Otomobil Almadan Önce Bu Listeye Göz Atın
İşte Mart ayının en uygun fiyatlı otomobil modelleri. Otomobil almayı düşünenler için son fiyat listeleri belli oldu. Ancak, karar vermeden önce bu listeye mutlaka göz atın. Başka bir liste aramadan önce en uygun fiyatlı otomobil modellerini keşfedin.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.