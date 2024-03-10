Alanya'daki Ruslar Özel Klassika-M İnternational Schools'da sandık başına gitti

YURTDIŞINDA yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşları bugün liderlerini belirlemek için sandık başına gitti. Alanya, çevre bölgeleri ve ilçelerde yaşayan yerleşik Rus vatandaşlar oylarını kullanmak için Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğunun belirlediği ve tanıdığı Alanya Oba Mahallesi'ndeki Özel Klasika-M International School'da oylarını kullandılar. Oy kullanma işlemi devam ederken konferans salonunda çeşitli gösteriler sahne aldı. Gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.