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Alanya'daki Ruslar Özel Klassika-M İnternational Schools'da sandık başına gitti

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2024 Rusya Devlet başkanlığı seçimi için vatandaşları Alanya'da Kadıoğlu Grup bünyesinde 2013 yılında açılan Özel Klassika-M İnternational Schools'da sandık başına gitti

Alanya'daki Ruslar Özel Klassika-M İnternational Schools'da sandık başına gitti mask
Alanya'daki Ruslar Özel Klassika-M İnternational Schools'da sandık başına gitti
Alanya'daki Ruslar Özel Klassika-M İnternational Schools'da sandık başına gitti
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YURTDIŞINDA yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşları bugün liderlerini belirlemek için sandık başına gitti. Alanya, çevre bölgeleri ve ilçelerde yaşayan yerleşik Rus vatandaşlar oylarını kullanmak için Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğunun belirlediği ve tanıdığı Alanya Oba Mahallesi'ndeki Özel Klasika-M International School'da oylarını kullandılar. Oy kullanma işlemi devam ederken konferans salonunda çeşitli gösteriler sahne aldı. Gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: Haber Merkezi
# Antalya, Alanya, devam, oba mahallesi

10 Mar 2024 - 16:04 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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