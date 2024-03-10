10 Mar 2024 - 15:42- Gündem G:

Antalya ve Alanya'da yaşayanlar! Sakın cam silmeyin

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Meteoroloji'nin aktardığı bilgilere göre ülkemiz yarından itibaren yeni bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. İki koldan birden ülkemize giriş yapacak hava dalgasına karşı Antalya ve Alanyalı vatandaşlarımızı ve ülke geneline uyarıda bulundu.

Antalya ve Alanya'da yaşayanlar! Sakın cam silmeyin mask
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Ülkemiz yarından itibaren yeni bir hava dalgasının etkisi altına girecek. Hem Afrika’dan hem de Suriye’den birden giriş yapacak. Hava sıcaklığının yükseleceği ancak yağış olmasının beklendiğini aktaran uzmanlar üst üste uyarılardan bulundu. Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Yeni haftada aynı anda hem Afrika’dan hem Suriye’den ülkemize iki koldan toz kütlesi geliyor. Yola çıktılar… Araba yıkamayın, cam silmeyin…” 

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Yer, Hava

10 Mar 2024 - 15:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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