Antalya ve Alanya'da yaşayanlar! Sakın cam silmeyin

Ülkemiz yarından itibaren yeni bir hava dalgasının etkisi altına girecek. Hem Afrika’dan hem de Suriye’den birden giriş yapacak. Hava sıcaklığının yükseleceği ancak yağış olmasının beklendiğini aktaran uzmanlar üst üste uyarılardan bulundu. Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Yeni haftada aynı anda hem Afrika’dan hem Suriye’den ülkemize iki koldan toz kütlesi geliyor. Yola çıktılar… Araba yıkamayın, cam silmeyin…”

Kaynak: Haber Merkezi