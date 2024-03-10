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Alanya'da denize girmek istedi; hayatının şokunu yaşadı

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Alanya'da bir kişi denize gireceği sırada balon balığıyla karşılaşarak hayatının şokunu yaşadı.

Alanya'da denize girmek istedi; hayatının şokunu yaşadı mask
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Alanya’da bugün gerçekleştirilen Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu’nda yarışan bir kişi sonrasında ise denize girmek istedi. Denize gireceği esnada ise kıyıya vurmuş balon balığıyla karşılaştı. Bir poşet yardımıyla balon balığını inceleyen kişi, zararlı olduğunu bildiğini, onunla karşılaştığı anda çok şaşırdığını söyledi.  Daha önce hiç karşılaşmadığı için şaşkınlığını uzun süre üstünden atamadı. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Alanya, Atatürk

10 Mar 2024 - 15:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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