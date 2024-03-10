Alanya’da bugün gerçekleştirilen Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu’nda yarışan bir kişi sonrasında ise denize girmek istedi. Denize gireceği esnada ise kıyıya vurmuş balon balığıyla karşılaştı. Bir poşet yardımıyla balon balığını inceleyen kişi, zararlı olduğunu bildiğini, onunla karşılaştığı anda çok şaşırdığını söyledi. Daha önce hiç karşılaşmadığı için şaşkınlığını uzun süre üstünden atamadı.

Kaynak: Haber Merkezi