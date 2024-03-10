Alanya’da bugün gerçekleştirilen Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu’nda yarışan bir kişi sonrasında ise denize girmek istedi. Denize gireceği esnada ise kıyıya vurmuş balon balığıyla karşılaştı. Bir poşet yardımıyla balon balığını inceleyen kişi, zararlı olduğunu bildiğini, onunla karşılaştığı anda çok şaşırdığını söyledi. Daha önce hiç karşılaşmadığı için şaşkınlığını uzun süre üstünden atamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.