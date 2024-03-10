Borcunu ödemek için kuyumcuyu soydu

Kar maskesi takan 2 kişi, girdikleri M.M.'ye (55) ait kuyumcu dükkanında tabancalarını çıkarıp, görevliyi etkisiz hale getirdi. 1,5 kilo altını alan şüpheliler, kuyumcudan çıktıktan sonra havaya 2 el ateş edip, plakası belirlenemeyen otomobille kaçtı.
Şüphelilerin kuyumcuya geldikleri ve olaydan sonra kaçtıkları anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu soygunu öncesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde başka bir otomobilin plakasını çaldıkları ve Çınarönü Mahallesi'nde sahte ile orijinal plakayı değiştirdikleri belirlendi. Otomobilin kiralık olduğu tespit edilirken, şüphelilerin de kısa sürede kimlikleri belirlendi.
150 BİN LİRA BORCU OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Şüpheliler, 8 saat sonra Yavuzselim Mahallesi'nde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı altınlar ile tabancalar da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Ö.A.'nın 150 bin lira borcu olduğu, bu borcu ödemek için arkadaşı E.Ç. ile soygunu gerçekleştirdiği belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.