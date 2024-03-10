- Asayiş

İki otomobil çarpıştı; ortalık can pazarı

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Aksaray'da seyir halindeki otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

3 ayrı trafik kazası: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı mask
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İstanbul’dan ailesiyle tatilden dönen Bilal Giray (36) yönetimindeki otomobil, seyir halindeki Muhammed Öztürk (22) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araçta hurdaya dönerken Bilal Giray eşi Burçin Giray (28) ve oğlu Semih Giray (3), Muhammed Öztürk arkadaşları Hasan Akar (24), Bayram Ali Akar (28) yaralandı.Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
# Otomobil, Soruşturma, ilgili, İstanbul

10 Mar 2024 - 15:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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