İki otomobil çarpıştı; ortalık can pazarı

İstanbul’dan ailesiyle tatilden dönen Bilal Giray (36) yönetimindeki otomobil, seyir halindeki Muhammed Öztürk (22) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araçta hurdaya dönerken Bilal Giray eşi Burçin Giray (28) ve oğlu Semih Giray (3), Muhammed Öztürk arkadaşları Hasan Akar (24), Bayram Ali Akar (28) yaralandı.Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA