Başkan Erdem Alanya'nın sesi oldu

ALTSO Başkanı Eray Erdem, burada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda bakan yardımcısı ve müsteşarın katıldığı toplantıda söz alarak ikamet izni ve kısa süreli kiralama konukarını bir kez daha gündeme taşıyarak mevcut uygulamanın bölge ve ülke ekonomisine verdiği zararlara dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere Erdem, daha önce de konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ikili görüşmesi ve bölge kanaat önderleri toplantısında da iletmişti. ITB Berlşn Fuarı'na da katılan Erdem in son 1 haftada baş döndürücü bir tempo sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Alanya'nın Lokomotif sektörleri olan Turizm, Tarım, İnşaat ve Emlak alanlarında ALTSO komite toplantılarında gündeme gelen talepleri en üst düzeyde dile getiren Erdem'in çabaları sektörün de umudu haline geldi. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan ALTSO Başkanı Erdem; "TOBB ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek , Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan Yardımcılarımız ve Bakanlık bürokratlarının katılımıyla gerçekleşen "Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısı"nı gerçekleştirdik. Alanya’mızın Lokomotif sektörleri tarım, turizm, inşaat ve emlak sektörlerinin sıkıntılarını, talep ve önerilerini dile getirdik. Alanya’mızın sorunlarını en üst düzeyde dile getirmemize vesile olan ve daime desteğini yanımızda hissettiğimiz Başkanımız Rıfat Hisarciklioglu ‘na bir kez daha teşekkür eder, bu önemli toplantının Alanya’mız ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi