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Merve Taşkın yine gündem oldu: Escortların babaları ölünce mezara gömülmüyor mu?

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OnlyFans hesabından aylık 100 bin dolar kazandığını açıklayan fenomen Merve Taşkın sosyal medya hesabından gündem olacak paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.

Merve Taşkın yine gündem oldu: Escortların babaları ölünce mezara gömülmüyor mu? mask
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Yaptığı müstehcen paylaşımlar sonrasında kendisine yapılan baskıya dayanamayan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın ülkeyi terk etmişti. Ancak dayanamayan fenomen kısa sürede tekrar geri dönmüştü. 

CEVABIYLA GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde babasının mezarını paylaşan fenomen daha sonra ise iddialı pozlarını paylaşmaya devam etti. Bir takipçisi ise Taşkın'a "Hem babanın mezarını paylaşıyorsun hem de escortluk yapıyorsun" dedi. Fenomen ise "Niye escortların babaları ölünce mezara gömülmüyor mu?" yanıtını vererek herkesi şaşırttı. 

Kaynak: Haber Merkezi
# etti, Bir, sonra, devam

10 Mar 2024 - 14:34 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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