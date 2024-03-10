Merve Taşkın yine gündem oldu: Escortların babaları ölünce mezara gömülmüyor mu?

Yaptığı müstehcen paylaşımlar sonrasında kendisine yapılan baskıya dayanamayan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın ülkeyi terk etmişti. Ancak dayanamayan fenomen kısa sürede tekrar geri dönmüştü.
CEVABIYLA GÜNDEM OLDU
Geçtiğimiz günlerde babasının mezarını paylaşan fenomen daha sonra ise iddialı pozlarını paylaşmaya devam etti. Bir takipçisi ise Taşkın'a "Hem babanın mezarını paylaşıyorsun hem de escortluk yapıyorsun" dedi. Fenomen ise "Niye escortların babaları ölünce mezara gömülmüyor mu?" yanıtını vererek herkesi şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.