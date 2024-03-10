'Annem evin içinde çırılçıplak dans ediyor'

İngiliz oyuncu ve şarkıcı Amanda Holden'ın kıyafet seçimleri ve tarzı sebebiyle sık sık eleştiriye maruz kalıyor. İnanılmaz fiziğini sergilemesiyle ünlü Amanda soyunmaktan da çekinmiyor. Ünlü ismin 12 yaşındaki kızı Hollie annesinin kendisini nasıl utandırdığını anlattı.
EN ÇOK UTANDIĞI AN
Küçük kız "Annemin beni en çok utandırdığı an, evin içinde çırılçıplak dans ettiği andı..." dedi. Amanda kızının bu yorumunu sinirlenerek izledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.