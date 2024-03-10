Sığınmacı dehşeti: 13 yaşındaki kıza 7 kez tecavüz ettiler! Ülke ayağa kalktı

2018 yılının Ağustos ayı ila 2019 yılının Nisan ayı arasında gerçekleşen iğrenç olayda 26 yaşındaki Omar ve 23 yaşındaki kardeşi Mohamed, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna 7 kez tecavüz etti. Olay sonrası Mohamed 13 yıl hapis cezasına çarptırılırken, abisi Omar ise 18 yıl hapis cezası aldı.

TECAVÜZ EDİP ONU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ

The Telegraph'ın haberine göre Omar, 13 yaşındaki kıza 7 defa tecavüz etmiş ve onu öldürmekle tehdit etmiş.

Saldırganlar tarafından işkenceye de uğradığını söyleyen kız, başka bir ülkeye götürülmekle de tehdit edildiğini açıkladı.

KIZ TRAVMAYLA BAŞA ÇIKABİLMEK İÇİN UYUŞTURUCUYA BAŞLAMIŞ

Şu anda 19 yaşında olan 13 yaşındaki mağdur, mahkemeye okunan ifadesinde şunları söyledi: "Çocukluğum yaşayan bir kabus olarak tanımlayabileceğim bir şeye dönüştü."

Okulu bıraktığını ve travmayla "başa çıkabilmek" için uyuşturucuya ve kendine zarar vermeye yöneldiğini, ailesinin de yaşananlardan dolayı perişan olduğunu söyledi.

Kaynak: MYNET