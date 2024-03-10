Film gibi olay! Karısının kardeşi olduğunu öğrendi

Karısının böbrek rahatsızlığı yaşadığını söyleyen adam, akrabalarından kimsenin uygun donör olmadığını söyledi. Kendisi düşük ihtimal de olsa test yaptırmak istedi ve hastaneye giderek gerekli testleri yaptırdı. Ardından doktor donör olara uyumlu olduğunu ve HLA (insan lökosit antijeni) doku testi sonuçlarından elde edilen bazı bilgiler nedeniyle ek testler yapmak istediğini söyledi.

HAYATINI ŞOKUNU YAŞADI

Sonuçlar geldiğinde ise adam hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Çünkü kendisinin ve karısının anormal derece yüksek bir eşleşme yüzdesine sahip olduğunu gördü. "Şok oldum ve kafam karıştı. DNA bilgisinin nesiller boyunca nasıl aktarıldığı nedeniyle bir ebeveynden çocuğa en az yüzde 50'lik bir eşleşme olabileceğini ve kardeşlerin de yüzde 0-100'lük bir eşleşme olabileceğini açıkladı. Karı-koca olarak iyi bir eşleşme nadir görülen bir durumdu. Bunun ne anlama geldiğini sordum"

EVLATLIK VERİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ



Doğumundan iki dakika sonrasında evlatlık verildiğini öğrenen adamın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Böylesi ancak filmlerde olur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Biyolojik kardeş olabilirsiniz, kuzen olabilirsiniz ya da doktor yanılıyor olabilir" yorumunu yaptı.

Kaynak: MYNET