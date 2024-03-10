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Cinsiyet değiştiren ünlü isim viagra kullanıp kullanmadığını açıkladı

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Cinsiyet değiştirerek hayatına Doruk olarak devam etme kararı alan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, Hülya Avşar'a konuk oldu. Programda Doğrusöz samimi açıklamalarda bulundu.

Cinsiyet değiştiren ünlü isim viagra kullanıp kullanmadığını açıkladı mask
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Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin konuğu olan Doruk Doğrusöz açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte Benim Stilim yarışmasında Neslihan Doğrusöz olarak tanınan ve cinsiyet değiştiren ünlü isim programda Avşar'ın sorduğu sorulara tüm samimiyetiyle cevap verdi. 

'GİBİSİ FAZLA'

Hülya Avşar'ın "Doya doya erkek gibi yaşayabiliyor musun?" sorusuna Doğrusöz "Gibisi fazla" yanıtını verdi ve Avşar'ı şoke etti. Hülya Avşar ayrıca genç yaşta viagra kullanan erkekler olduğunu söyleyerek kendisinin de kullanıp kullanmadığı sorusuna ise şöyle cevap vererek Avşar'ı bir kez daha şoke etti:  "Böyle bir problemim yok, cinsel hayatımda problem yok. Ameliyat olalı epey oldu bir problem görmüyorum" 

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, etti

10 Mar 2024 - 14:01 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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