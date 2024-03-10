Bu nasıl vicdan! Çarptığı yayanın üzerinden geçti

Yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a, B.M.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bahçıvan yere düştü. Çevredekiler yaralı adama yardım etmeye çalıştığı sırada herkesin şok olduğu bir olay yaşandı ve İ.E. yönetimindeki otomobil, yerde yatan Bahçıvan'ın üzerinden geçip, M.A.'ya çarptı. İhbarla gelen ekipler, Şeref Bahçıvan hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı M.A. hastaneye kaldırılırken, sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA