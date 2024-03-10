10 Mar 2024 - 13:50- Asayiş G:

Bu nasıl vicdan! Çarptığı yayanın üzerinden geçti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İ.E. otomobil, araç çarpması sonucu yere düşen Şeref Bahçıvan'ın üzerinden geçti, ardından yaralıya yardım eden M.A.'ya çarptı. Korkunç kazada Bahçıvan hayatını kaybetti, M.A. yaralandı.

Bu nasıl vicdan! Çarptığı yayanın üzerinden geçti mask
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Yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a, B.M.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bahçıvan yere düştü. Çevredekiler yaralı adama yardım etmeye çalıştığı sırada herkesin şok olduğu bir olay yaşandı ve  İ.E. yönetimindeki otomobil, yerde yatan Bahçıvan'ın üzerinden geçip, M.A.'ya çarptı. İhbarla gelen ekipler, Şeref Bahçıvan hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı M.A. hastaneye kaldırılırken, sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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10 Mar 2024 - 13:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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