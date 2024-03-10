Bu nasıl vicdan! Çarptığı yayanın üzerinden geçti

Yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Bahçıvan'a, B.M.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bahçıvan yere düştü. Çevredekiler yaralı adama yardım etmeye çalıştığı sırada herkesin şok olduğu bir olay yaşandı ve İ.E. yönetimindeki otomobil, yerde yatan Bahçıvan'ın üzerinden geçip, M.A.'ya çarptı. İhbarla gelen ekipler, Şeref Bahçıvan hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı M.A. hastaneye kaldırılırken, sürücüler B.M. ile İ.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.