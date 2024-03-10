10 Mar 2024 - 13:43- Asayiş G:

Antalya'da apartmanda korkutan yangın; vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı

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Antalya’da pastaneye ait depo alev alev yandı.İtfaiye ekpleri yangını kısa sürede söndürürken kimsenin yaralanmadığı bilgisi aktarıldı.

Antalya'da apartmanda korkutan yangın; vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı mask
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Antalya'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kepez’in Hüsnü Karakaş Mahallesi 2584 Sokak üzerinde Cevat Kar’a ait pastanenin deposunda yangın çıktı. Dairelerin altında bulunan deponun yanmaya başlaması çevre sakinlerini korkuttu. Panik halde kendilerini apar topar dışarı attılar. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken depo ve içinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Gelen, Antalya, Yangın

10 Mar 2024 - 13:43 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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