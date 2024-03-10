Antalya'da apartmanda korkutan yangın; vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı

Antalya'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kepez’in Hüsnü Karakaş Mahallesi 2584 Sokak üzerinde Cevat Kar’a ait pastanenin deposunda yangın çıktı. Dairelerin altında bulunan deponun yanmaya başlaması çevre sakinlerini korkuttu. Panik halde kendilerini apar topar dışarı attılar. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken depo ve içinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.