Antalya'da apartmanda korkutan yangın; vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı

Antalya'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kepez’in Hüsnü Karakaş Mahallesi 2584 Sokak üzerinde Cevat Kar’a ait pastanenin deposunda yangın çıktı. Dairelerin altında bulunan deponun yanmaya başlaması çevre sakinlerini korkuttu. Panik halde kendilerini apar topar dışarı attılar. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken depo ve içinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Haber Merkezi