- Ekonomi

Antalya ve Alanya'da kuyumcuya giden hayatının şokunu yaşıyor

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Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından yeni bir kriz kapıya dayandı. Elinde altın olanlar sevinirken, almak isteyenler kuyumcuda şoke oluyor. Antalya ve Alanya'da da altın amak isteyen vatandaşlar eli boş dönmek zorunda kaldı.

Antalya ve Alanya'da kuyumcuya giden hayatının şokunu yaşıyor mask
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Gram altındaki yükseliş piyasadaki dengeyi bozdu. Altın almak için kuyumcuya giden yatırımcı şok eden haberi alıyor. Ünlü ekonomist Turhan Bozkurt’un paylaşımına göre, fiziki altın bulmak eskisi kadar kolay değil. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşların kuyumculardan eli boş döndüğüne işaret etti.

ALTIN BULUNMUYOR

Bozkurt'un bu paylaşımının altına ise bir takipçisi kuyumcuda yaşadıklarını aktardı. Eskişehir’den B. Özgür tarafından gönderilen mesajda B. Özgür, “2 adet 24 ayar gram altın almak üzere kuyumcular çarşısına gittim, ancak 24 ayar 1 gram altın bulamadım.” dedi ve Bozkurt da kendi hesabından paylaştı. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, etti

10 Mar 2024 - 13:09 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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