Antalya ve Alanya'da kuyumcuya giden hayatının şokunu yaşıyor

Gram altındaki yükseliş piyasadaki dengeyi bozdu. Altın almak için kuyumcuya giden yatırımcı şok eden haberi alıyor. Ünlü ekonomist Turhan Bozkurt’un paylaşımına göre, fiziki altın bulmak eskisi kadar kolay değil. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşların kuyumculardan eli boş döndüğüne işaret etti.
ALTIN BULUNMUYOR
Bozkurt'un bu paylaşımının altına ise bir takipçisi kuyumcuda yaşadıklarını aktardı. Eskişehir’den B. Özgür tarafından gönderilen mesajda B. Özgür, “2 adet 24 ayar gram altın almak üzere kuyumcular çarşısına gittim, ancak 24 ayar 1 gram altın bulamadım.” dedi ve Bozkurt da kendi hesabından paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.