- Asayiş

Korkunç kaza! Otomobil, durağa daldı

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Isparta’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı.

10 Mar 2024 - 12:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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