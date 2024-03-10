Korkunç kaza! Otomobil, durağa daldı

Isparta'da İstanbul Caddesi'nde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza anında durakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Isparta’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı.
Çorum Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.