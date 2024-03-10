İyi sürücü indirim kapacak; kötü sürücü yüzde 200 fazla ödeyecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Araç satışı sonrasında sigorta süresi ile ilgili düzenlemeyi iptal etti. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, trafik sigortası primlerinin 2024 yılı Ocak ayından itibaren her ay yüzde 5 artacak şekilde düzenlendiğini anımsatarak uyarıda bulundu. Bağcı'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

MAYIS'A DİKKAT





“Nisan’da da Mart ayına göre trafik sigortası primleri yüzde 5 artacak. Ancak Mayıs ayı itibarıyla trafik sigortalarında değişiklik olacak. Hasar endeksi diyebileceğimiz araç fiyatı, parça fiyatları, hasar oranları gibi birçok uygulamaya bakılıp trafik sigortası primlerini Mayıs ayından itibaren yükseltme ve düşürme yetkisini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) almış oldu. Mayıs ayında da trafik sigortasında ciddi bir artış olabilir.

İYİ SÜRÜCÜYE İNDİRİM

İyi sürücü yüzde 50 indirim alabilirken kötü sürücü yüzde 200’e kadar sürpriz trafik sigortası ödeyebiliyor. Bu da iyi sürücü ile kötü sürücü arasında trafik sigortası prim farkını 6 kata çıkarabiliyor. Mayıs ayında da endekse göre bir artış bekliyoruz. Bununla ilgili artış olabilir dikkatli olmak lazım”

Kaynak: Haber Merkezi