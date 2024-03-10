- Ekonomi

İyi sürücü indirim kapacak; kötü sürücü yüzde 200 fazla ödeyecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Zorunlu trafik sigortasında büyük değişiklik gidilecek.TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı değişiklik hakkında açıklama yaptı ve mayıs ayı için sürücülere uyarıda bulundu.

İyi sürücü indirim kapacak; kötü sürücü yüzde 200 fazla ödeyecek mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Anayasa Mahkemesi (AYM) milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Araç satışı sonrasında sigorta süresi ile ilgili düzenlemeyi iptal etti. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, trafik sigortası primlerinin 2024 yılı Ocak ayından itibaren her ay yüzde 5 artacak şekilde düzenlendiğini anımsatarak uyarıda bulundu. Bağcı'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

MAYIS'A DİKKAT

“Nisan’da da Mart ayına göre trafik sigortası primleri yüzde 5 artacak. Ancak Mayıs ayı itibarıyla trafik sigortalarında değişiklik olacak. Hasar endeksi diyebileceğimiz araç fiyatı, parça fiyatları, hasar oranları gibi birçok uygulamaya bakılıp trafik sigortası primlerini Mayıs ayından itibaren yükseltme ve düşürme yetkisini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) almış oldu. Mayıs ayında da trafik sigortasında ciddi bir artış olabilir.

İYİ SÜRÜCÜYE İNDİRİM

İyi sürücü yüzde 50 indirim alabilirken kötü sürücü yüzde 200’e kadar sürpriz trafik sigortası ödeyebiliyor. Bu da iyi sürücü ile kötü sürücü arasında trafik sigortası prim farkını 6 kata çıkarabiliyor. Mayıs ayında da endekse göre bir artış bekliyoruz. Bununla ilgili artış olabilir dikkatli olmak lazım”

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, etti, Olacak, ilgili, Mart, Ocak, yüzde

10 Mar 2024 - 12:40 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İlk üç değişti! En çok satan otomotiv markaları belli oldu mask
İlk üç değişti! En çok satan otomotiv markaları belli oldu
Alanya'daki işyeri sahipleri dikkat! Ağır cezalar yolda mask
Alanya'daki işyeri sahipleri dikkat! Ağır cezalar yolda
Akaryakıt cep yakınca yeni formüller ortaya çıktı... Aracınız yüzde 40 daha az yakabilir mask
Akaryakıt cep yakınca yeni formüller ortaya çıktı... Aracınız yüzde 40 daha az yakabilir
Seçime 3 hafta kaldı! Borsa mı, altın mı, dolar mı? mask
Seçime 3 hafta kaldı! Borsa mı, altın mı, dolar mı?
BDDK'dan açıklama geldi! Kredi kartlarında alarm verildi... Milyonları etkiliyor mask
BDDK'dan açıklama geldi! Kredi kartlarında alarm verildi... Milyonları etkiliyor
Hükümetten ortalığı karıştıran sızıntı: Asgari ücrete ara zam mı geliyor? mask
Hükümetten ortalığı karıştıran sızıntı: Asgari ücrete ara zam mı geliyor?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber