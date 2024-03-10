- Spor

Flaş gelişme! Dani Alves intihar mı etti?

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Tecaviz suçundan tutuklanan yldız futbolcu Dani Alves, 22 Şubat'ta 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapse giren Alves hakkında intihar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Flaş gelişme! Dani Alves intihar mı etti? mask
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La Liga ekiplerinden Barcelona'da yıldızını parlatan ve İspanyol kulüpte sayısız başarıya imza atan Dani Alves tecavüz suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza evindeki Alves hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı.  Paulo Albuquerque'nin iddiasına göre Dani Alves intihar etti. Albuquerque, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana ulaşan bilgi Daniel Alves'in kendini öldürdüğü yönünde" ifadelerini kullandı.

HENÜZ DOĞRULANMADI

Flaş gelişme henüz resmi kaynaklardan henüz bu bilgi doğrulanmadı. Alves'in sağlık durumu hakkında net bir bilgiye şimdilik ulaşılamadı.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, etti, sağlık, ceza

10 Mar 2024 - 12:29 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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