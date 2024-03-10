Flaş gelişme! Dani Alves intihar mı etti?

La Liga ekiplerinden Barcelona'da yıldızını parlatan ve İspanyol kulüpte sayısız başarıya imza atan Dani Alves tecavüz suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza evindeki Alves hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı. Paulo Albuquerque'nin iddiasına göre Dani Alves intihar etti. Albuquerque, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana ulaşan bilgi Daniel Alves'in kendini öldürdüğü yönünde" ifadelerini kullandı.
HENÜZ DOĞRULANMADI
Flaş gelişme henüz resmi kaynaklardan henüz bu bilgi doğrulanmadı. Alves'in sağlık durumu hakkında net bir bilgiye şimdilik ulaşılamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.