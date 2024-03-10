Engin ve Dilan Polat'tan mektup var

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yeni mektubu sosyal medyada gündem oldu. OdaTV'ye mektup yazan fenomen çift cezaevi hayatlarını anlattı.

CUMHURBAŞKANINA MEKTUP YAZMIŞ

Dilan Polat "Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na kendi el yazımla bir mektup yazdım. Avukatımla görüştükten sonra gönderip göndermeyeceğimi veya kamuoyu ile paylaşıp paylaşamayacağıma karar vereceğim. Mektupta anlattığım iddianamenin bir an evvel hazırlanması ve suçumuzun ne olduğunun ortaya konmasıdır" dedi.



Cezaevi koşullarına değinen Polat “Cezaevi koşulları elbette dışarısı ile bir değil. Devletimiz elinden geldiğince tutuklu ve mahkumlara güvenli bir ortam sağlamaya çalışıyor. Bana oldukça iyi davranıyorlar.



Cezaevi yemekleri dışında bir yemek yemiyoruz. Hastalık durumlarında derhal müdahale ediliyor. Artık çok yakın arkadaşlıklar kurduğum cezaevini memleketten bir parça olarak görüyorum" dedi.



Engin Polat ise cezaevinden çıkınca devlete borçlarını ödeyeceğini söyleyerek son iki aydır İngilizce çalıştığını dile getirdi.



Engin Polat "Cezaevinde tek başıma kalıyorum. Aslında babamla birlikte olsak, birbirimize yarenlik ederdik. Böylece zaman daha kolay geçerdi. Babamın hastalığı nedeniyle onun bakımı ile ilgilenirdim. Böyle bir imkan sağlansa güzel olur" dedi.



Engin Polat mektubunda ayrıca “Elbette dışarıdaki hayat gibi cezaevinde de yemekler, ısınma meselesi ve imkanların devletimizin imkanları ölçüsünde olduğunu biliyorum. Bana iyi davranıyorlar. Bir şikayetim yok.



Saçlarımı sıfıra vurdurdum ve ne kadar uzayınca tahliye olacağımı ona göre hesaplayacağım. Azami bir süre belirledim. Geriye doğru şafak sayıyorum" ifadelerini kullandı.