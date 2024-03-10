Whatsapp mesajları iki gencin hayatını kararttı

Pencap Eyaletindeki mahkeme, öğrencinin Müslümanların dini duygularını rencide etmek amacıyla dine hakaret içeren resim ve videolar paylaştığını söyledi. Aynı dava kapsamında 17 yaşındaki bir çocuk da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Her ikisi de suçlamaları reddetti.
TEMYİZE BAŞVURACAKLARI
Yargıçlar tarafından verilen kararda, 22 yaşındaki sanığın Muhammed Peygamber ve eşleri hakkında aşağılayıcı sözler içeren fotoğraf ve videolar hazırladığı gerekçesiyle idama mahkum edildiğini açıkladı. Mesajların gönderildiği sanığa ise bu materyalleri paylaştığı için ömür boyu hapis cezası verildi. İdam cezasına çarptırılan gencin ailesi Lahor Yüksek Mahkemesi'nde temyiz başvurusunda bulunacağını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.