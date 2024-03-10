- Magazin

Survivor Sahra boşanıyor mu? İşte son paylaşımı

ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star 2024'te hiç beklenmedik bir veda gerçekleşmiş ve sezonun iddialı yarışmacısı Sahra Işık Dominik'e apar topar veda etmişti. Survivor'dan dönen yarışmacının evliliğinde sıkıntılar olduğu iddia edildi. Ünlü isimden iddialara öpücüklü yanıt geldi.

Survivor Sahra boşanıyor mu? İşte son paylaşımı mask
Survivor Sahra boşanıyor mu? İşte son paylaşımı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star 2024'te iddialı yarışmacılardan biri olan Sahra Işık'ın yarışmayı terk etmesi gündem olmuştu.

Tüm bunların ardından Sahra'nın gidişi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddia edilmişti.

Survivor Sahra boşanıyor mu? İşte son paylaşımı

EVLİLİĞİNDE SIKINTILAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bunun üzerine Acun Ilıcalı'yı arayan Sahra'nın kocası Aybirdi iddiaya göre Sahra ile görüştü. Ağlayarak ekiple konuşan Sahra ise yarışmadan çekilme kararı aldı.

Survivor Sahra boşanıyor mu? İşte son paylaşımı


Tüm bu iddiaların ardından Survivor'dan dönen yarışmacının evliliğinde sıkıntılar olduğu iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, ACUN, Survivor, ilgili

10 Mar 2024 - 11:36 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer mask
Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer
Survivor karıştı! Yunus Emre - Berna kavgası sonrası... mask
Survivor karıştı! Yunus Emre - Berna kavgası sonrası...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti mask
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
Pınar Altuğ, takipçisin yaptığı yoruma bomba gibi yanıt verdi! mask
Pınar Altuğ, takipçisin yaptığı yoruma bomba gibi yanıt verdi!
Armağan Çağlayan'dan flaş 'İnci Taneleri' eleştirisi mask
Armağan Çağlayan'dan flaş 'İnci Taneleri' eleştirisi
Oyuncu Zafer Algöz'ün acı günü mask
Oyuncu Zafer Algöz'ün acı günü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber