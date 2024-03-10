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Sokak ortasında dans eden kadınlar tutuklandı

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İran'da, nevroz kutlamaları kapsamında sokak ortasında dans eden iki kişi tutuklandı.

Sokak ortasında dans eden kadınlar tutuklandı
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İran medyası bugün, iki genç kadının Fars Yeni Yılının gelişini (nevroz) kutlamak için dans ettikleri bir videonun yayınlanmasının ardından Tahran'da tutuklandığını duyurdu.

VİDEO VİRAL OLDU


AFP'nin haberine göre İran başkentindeki Tajrish meydanı yakınlarında dans eden iki kadının klibi sosyal medyada viral oldu. İki  kadın, dansları ve şarkılarıyla 20 Mart'ta başlayacak olan Fars Yeni Yılı Nevruz'un gelişini müjdeleyen kırmızı giysili bir folklor karakteri olan Hacı Faruz gibi giyinmişti.İran'da uygulanan İslam hukuku, karma dansı ya da kadınların toplum içinde yalnız kalmasını yasaklıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Sosyal, Kadın, Mart

10 Mar 2024 - 11:30 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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