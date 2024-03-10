Sokak ortasında dans eden kadınlar tutuklandı

İran medyası bugün, iki genç kadının Fars Yeni Yılının gelişini (nevroz) kutlamak için dans ettikleri bir videonun yayınlanmasının ardından Tahran'da tutuklandığını duyurdu.
VİDEO VİRAL OLDU
AFP'nin haberine göre İran başkentindeki Tajrish meydanı yakınlarında dans eden iki kadının klibi sosyal medyada viral oldu. İki kadın, dansları ve şarkılarıyla 20 Mart'ta başlayacak olan Fars Yeni Yılı Nevruz'un gelişini müjdeleyen kırmızı giysili bir folklor karakteri olan Hacı Faruz gibi giyinmişti.İran'da uygulanan İslam hukuku, karma dansı ya da kadınların toplum içinde yalnız kalmasını yasaklıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.