Sokak ortasında dans eden kadınlar tutuklandı

İran medyası bugün, iki genç kadının Fars Yeni Yılının gelişini (nevroz) kutlamak için dans ettikleri bir videonun yayınlanmasının ardından Tahran'da tutuklandığını duyurdu.

VİDEO VİRAL OLDU



AFP'nin haberine göre İran başkentindeki Tajrish meydanı yakınlarında dans eden iki kadının klibi sosyal medyada viral oldu. İki kadın, dansları ve şarkılarıyla 20 Mart'ta başlayacak olan Fars Yeni Yılı Nevruz'un gelişini müjdeleyen kırmızı giysili bir folklor karakteri olan Hacı Faruz gibi giyinmişti.İran'da uygulanan İslam hukuku, karma dansı ya da kadınların toplum içinde yalnız kalmasını yasaklıyor.

Kaynak: Haber Merkezi