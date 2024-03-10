Asgari ücretlilere flaş müjde: İkinci zam geliyor...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçen yıl yaptığı açıklamadan sonra 2024 yılında asgari ücrete tek bir zam yapılacağı beklentisi oluşmuştu. Ancak, Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe’nin aktardığına göre, AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun açıklamaları asgari ücretlileri heyecanlandırdı. Akbaşoğlu’nun ifadelerine göre, emeklilerin yanı sıra tüm çalışanlar için daha iyileştirici bir değerlendirme yapılacak ve alım gücünü arttırmaya yönelik adımlar atılacak.

İkinci Zam İhtimali:

AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun Meclis’teki açıklamaları, asgari ücretlilere ikinci bir zamın müjdesini verdi. Akbaşoğlu’nun ifadelerine göre, Haziran sonu veya Temmuz başı itibarıyla emeklilerin yanı sıra tüm çalışanlar için yeni bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme, alım gücünü arttırmak ve çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Kulis Bilgileri ve Değerlendirmeler:

Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe’nin analizine göre, asgari ücrette ikinci bir artışın gündeme gelmesi muhtemel. Gökçe’nin ifadelerine göre, enflasyonun etkisiyle asgari ücretin alım gücünde yaşanan azalma, ikinci bir zamın gündeme gelmesini kaçınılmaz hale getiriyor. Bu durum, asgari ücretlilerin ekonomik beklentilerini arttırırken, ülke genelinde ekonomik iyileşme umutlarını da canlandırıyor.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi