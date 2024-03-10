10 Mar 2024 - 11:21 - Asayiş

Alanya'da korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Alanya Demirtaş kavşağı yine can alıyordu. Ölüm kavşağı olarak anılan yerde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.