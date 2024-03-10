Alanya'da korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, De-400 otoyolu üzeri Demirtaş Mahallesi kavşağında meydana geldi.
Salih Okyanus'un (49) idaresindeki 07 NVT 27 plakalı otomobil, Hasan Şener (49) idaresindeki 07 UH 974 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Hasan Şener'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.