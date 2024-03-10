- Asayiş

Alanya'da korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

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Alanya Demirtaş kavşağı yine can alıyordu. Ölüm kavşağı olarak anılan yerde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.

Alanya'da korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı mask
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Edinilen bilgiye göre kaza, De-400 otoyolu üzeri Demirtaş Mahallesi kavşağında meydana geldi. 

Salih Okyanus'un (49) idaresindeki 07 NVT 27 plakalı otomobil, Hasan Şener (49) idaresindeki 07 UH 974 plakalı  motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.  Alanya  Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Hasan Şener'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
# Otomobil, Alanya, kaza, eğitim, Motosiklet

10 Mar 2024 - 11:21 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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