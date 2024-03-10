Avsallar’dan Özçelik’e: Alanya’yı birleştiren lider

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik Avsallar Mahallesi’nde akşam saat 18.00’da gerçekleştirilen halk buluşması ve Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı programına katıldı. Uzun bir insan koridorundan geçerek, alkış tufanıyla alana gelen Osman Tarık Özçelik, “Alanya’yı birleştiren lider” sloganıyla karşılandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve alana sığmadığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, gittikleri her yerde halkın büyük ilgisiyle karşılaştıklarını belirtti. Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile Mahalle Temsilcisini sahneye davet eden Kandemir, seçimde ipi göğüsleyen taraf olacaklarını kaydetti. Özçelik’e destek verilmesini isteyen Avsallar’ın ilk Belediye Başkanı Şerif Kaya ise Özçelik yönetimindeki Alanya’nın geleceğe umutla bakacağını vurguladı.



EKREM İMAMOĞLU SÜRPRİZİ



Programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Osman Tarık Özçelik’e destek verdiği video mesajı da izlendi. İmamoğlu’nun Özçelik’e destek ve başarı dileklerini ilettiği mesajı, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

“Osman Başkan” sloganlarıyla kürsüye gelen CHP Adayı Özçelik, ekibini tanıttıktan sonra vatandaşlara seslendi: Belediyenin sorumluluğunda olan her konuda Alanya’yı geleceğe taşıyacaklarına değinen Özçelik, şehri birlikte yöneteceklerini, katılımcılığı ve sosyal belediyeciliği güçlendireceklerini söyledi.

Özçelik, “370 bin Alanya’lı bizlere kalbini açtı, bizler de o kalplere girdik. O güzel kalplere asla ihanet etmeyeceğiz. Bana bu güne kadar kara çalamadılar, bundan sonra da yapamayacaklar.



HALKA DEĞİL RANTA YÖNLENDİRDİLER



Alanya için çalışacaklarını vurgulayan Özçelik, Avsallar Mahallesi’ne yapacakları bazı hizmetlerden de söz etti. Asıl işlerinin ileriyi görmek olduğunu ve ekibiyle birlikte bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özçelik, “Sağlık Ocağı yetersiz, düğün salonu yetersiz, sahiller adeta halka kapalı, bölge sakinlerinin kullanabileceği sosyal tesisler yok, trafik sıkışmış, otopark yok, plansız bir yatırımlar yapılmış. Bölge yönetilmekten çok, kendi haline bırakılmış. Yapılan yatırımlar sadece artan ranttan pay alma yarışının eseri. Biz bu eksiklikleri en kısa sürede tamamlayacağız” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Özçelik, CHP Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisi’nin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: Haber Merkezi