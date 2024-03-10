Alanya'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı

ALANYA’NIN Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye götürdü. Yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Haber Merkezi