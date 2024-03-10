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Kilo kilo sucuk internette çok ucuza satılıyor. İşte yeni dolandırıcılığın ayrıntıları...

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İnternette 5 kilosu 750 liraya satılan sucuk reklamına tepki gösteren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "5 kilogram sucuğun 750 lira olması demek, kilosu 150 lira demek. 150 liraya işkembe yok. İnternet sahtekarlığı bu" dedi.

Kilo kilo sucuk internette çok ucuza satılıyor. İşte yeni dolandırıcılığın ayrıntıları... mask
Kilo kilo sucuk internette çok ucuza satılıyor. İşte yeni dolandırıcılığın ayrıntıları...
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Et ve tavuk fiyatlarındaki artışın tartışıldığı bugünlerde, internette satışa sunulan sucuk ilanları dikkati çekti. Bir firmanın, Türkiye'nin her yerine kargo dahil 5 kilogramlık sucuğu 750 liradan göndereceği yönündeki ilanları kasapların tepkisine neden oldu. Et ve kıymanın kilogram fiyatının 500 liraları bulduğunu, sucuğun kilosunun 150 lira olmasının imkansız olduğunu belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşın dolandırıcılara ve gıda hilelerine ilişkin duyarlı olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kilo kilo sucuk internette çok ucuza satılıyor. İşte yeni dolandırıcılığın ayrıntıları...

' İNTERNET SAHTEKARLIĞIDIR BU'

Sucuğun yapımında kullanılan kıyma, baharat ve diğer sarf malzemelerin fiyatının piyasada oldukça yüksek olduğunu anlatan Yardımcı, "İnternet sahtekarlığı bu. Hesap numarasına parayı gönderiyorsun; ne sucuk geliyor ne de para. Bu sahtekarlıktır. Kıymanın kilosu 500 lira olmuş. 1 kilo sucuğu, 150 liraya nasıl veriyorlar? Kelle veremezler, kilosu 300 lira. İşkembenin kilosu 150 lira. Sucuğun baharatı var, bağırsağı var, eti var. Böyle bir şey olmaz" dedi.

Kaynak: DHA

# Bir, internet, Yüksek, türkiye

10 Mar 2024 - 11:08 - Gündem

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