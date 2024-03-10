İmamoğlu'ndan Özçelik'e destek mesajı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alanya'daki seçim atmosferine katkı sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Alanya'nın turizm potansiyeline ve önemine vurgu yaparak, bu güzel şehrin doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti. İmamoğlu, Alanya Belediye Başkan adayı Osman Tarık Özçelik'in bu görevi başarıyla yerine getireceğine olan inancını dile getirdi. İmamoğlu yayınladığı video mesajında, “İstanbul’dan Alanya’ya selamlar. 2023’teki ziyaretlerimde hayatımın en etkileyici, en coşkulu buluşmalarından birini Alanya’da yaşamıştım. Alanya dünya güzeli bir şehrimiz. Alanya çok önemli çok değerli bir turizm noktası. Bu noktayı layıkıyla birlikte yöneteceğine inandığım Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik’i İstanbul’dan yürekten destekliyorum. Tabiki Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Muhittin Böcek’in de işbirliği ile Alanya’da çok güzel hizmetlerin var olacağını biliyorum. Osman Tarık Özçelik’e başarılar diliyorum. Alanya’daki tüm dostlarımızı tüm hemşerilerimizi Osman Başkanımıza destek olmaya davet ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklıyorum” ifadelerine yer verdi.



ÖZÇELİK’TEN İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR



İmamoğlu’nun Alanya’ya mesajını ileten Özçelik mesajında İmamoğlu’na desteği için teşekkür etti. Özçelik “Değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Alanya’mıza selamları var. Destekleri için değerli başkanımıza çok teşekkür ediyor, 1 Nisan sonrası kendisini Alanya Belediyesi’nde ağırlamayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi