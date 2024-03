Başkan Yücel’den Ramazan ayı mesajı

ON Bir Ayın Sultanı Ramazan’ın başlaması dolayısıyla huzur ve sevinci bir arada yaşadıklarını belirten Başkan Yücel, Ramazan ayının bolluk, bereket, sağlık ve mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulundu. Başkan Yücel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan Ramazan-ı Şerif’e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlar arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın artmasına vesile olan bu ayda birlik ve beraberliğin pekişmesinde, insanımız arasındaki tüm makam ve mevkilerin ortadan kalmasına imkân tanınır. Ramazan ayında, İslam coğrafyasında da yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, aynı zamanda Ramazan’da oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak birlik ve beraberliğe çevrilmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dargınlık ve küskünlüklerimizi unutarak, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı, özellikle kritik süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bolluk ve bereket mevsimi olan mübarek günleri Alanya’da da en iyi şekilde değerlendirmek için Belediye olarak her türlü hazırlıklarımızı yaptık. Alanya Belediye Binamız yanına her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Meydanımızı kuruyoruz. 1 ay boyunca iftardan sonra gerçekleşecek programlarla eski Ramazanları yaşatacağımız meydanımıza tüm halkımızı bekliyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi