Ünlü oyuncu mastürbasyon sahnesi hakkında konuştu: Yapılması gerekiyordu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, önceki gün menajeriyle yaptığı toplantı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.Roma tatili pozitif bir şekilde kameralara yansıyan Sancaktutan çok güzel bir tatil geçirdiğini söyledi. Şimdi ise senaryo okuduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

'SINIRSIZ BİR OYUNCU DEĞİLİM'



'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan, o sahneye alakalı olarak ise şöyle konuştu: "Benim oradaki karakterimin adı da Berlin’di. Büyük bir tesadüf. Hülya Avşar zamanında yapmış bunu bilmiyordum. Sonrasında onun röportajını da dinledim. Yapılması gerekiyordu. Bir yerde senaryoya hizmet ediliyorsa, gereksiz de bir şey değilse yapılır. Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklarda izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem. Dijital olunca işin gereği oynamam gereken sahneyi oynadım. Oyunculukla alakalı sınırım her zaman var. Hitap ettiği kitle çok önemli. Bu sahne gerçekten gerekli mi? Karakterin derinliğinde bir şey ifade ediyor mu? Hikâyeyi etkileyecek mi? Tabii ki ben de sınırsız bir oyuncu değilim."

Kaynak: Haber Merkezi