Kıvanç Tatlıtuğ dövmeci oldu

Kıvanç Tatlıtuğ da sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Bir çok dövmesi olduğu bilinen Tatlıtuğ bu sefer dövme yapan taraf oldu. Sosyal medyada paylaştığı videoyla takipçilerini şoke etti.
'ON PARMAĞINDA ON MARİFET'
Bir dövme sanatçısına dövme yapan Tatlıtuğ o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Takipçileri 'On parmağında on marifet', 'Her iş geliyor elinden' gibi yorumlarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.