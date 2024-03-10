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Kıvanç Tatlıtuğ dövmeci oldu

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Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyada yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Dövme yaptırmayı çok sevdiği bilinen Tatlıtuğ şimdi de dövme yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ dövmeci oldu
Kıvanç Tatlıtuğ dövmeci oldu
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Kıvanç Tatlıtuğ da sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Bir çok dövmesi olduğu bilinen Tatlıtuğ bu sefer dövme yapan taraf oldu. Sosyal medyada paylaştığı videoyla takipçilerini şoke etti.

'ON PARMAĞINDA ON MARİFET'

Bir dövme sanatçısına dövme yapan Tatlıtuğ o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Takipçileri 'On parmağında on marifet', 'Her iş geliyor elinden' gibi yorumlarda bulundu. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Yer, Bir, etti, Sosyal

10 Mar 2024 - 10:25 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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