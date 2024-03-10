10 Mar 2024 - 10:18- Asayiş G:

Eskort sitelerine girenlerİ tam 865 bin lira...

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Denizli merkezli 4 ilde polisin, internette eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Siteye girenleri 865 bin TL dolandırdıkları öğrenildi.

Eskort sitelerine girenlerİ tam 865 bin lira... mask
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, toplam 865 bin TL dolandırılan 138 kişinin ifadeleri doğrultusunda, şüphelilere yönelik Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar'da önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında eskort ve masöz ilanı verdikleri, ilana koydukları yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı cep telefonu numaralarını arayan mağdurları banka hesaplarına 'kapora' adı altında para yatırtarak dolandırdıkları belirlendi. 11 şüpheliden 10'u 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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10 Mar 2024 - 10:18 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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