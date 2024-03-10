- Magazin

'Kocam yanlışlıkla ikizimle birlikte olmuş. İkizim de ben de hamileyiz'

ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medya üzerinden kendisine gelen sorulara ve itiraflara paylaşıp bunları aynı zamanda cevaplayan ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar herkesi şoke etmeye devam ediyor.

'Kocam yanlışlıkla ikizimle birlikte olmuş. İkizim de ben de hamileyiz' mask
'Kocam yanlışlıkla ikizimle birlikte olmuş. İkizim de ben de hamileyiz'
'Kocam yanlışlıkla ikizimle birlikte olmuş. İkizim de ben de hamileyiz'
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kendisine yöneltilen soru ve itiraflarla herkesi şoke etmeyi sürdürüyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı. Kadın takipçilerinden gelen itiraflar herkesi yine şoke etti. İşte o sorulardan bir kaçı:

'Kocam yanlışlıkla ikizimle birlikte olmuş. İkizim de ben de hamileyiz'

'Kocam yanlışlıkla ikizimle birlikte olmuş. İkizim de ben de hamileyiz'

'Kocam yanlışlıkla ikizimle birlikte olmuş. İkizim de ben de hamileyiz'

'Kocam yanlışlıkla ikizimle birlikte olmuş. İkizim de ben de hamileyiz'

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, etti, Gelen, Sosyal, Kadın, Son

10 Mar 2024 - 09:46 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Survivor karıştı! Yunus Emre - Berna kavgası sonrası... mask
Survivor karıştı! Yunus Emre - Berna kavgası sonrası...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti mask
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
Pınar Altuğ, takipçisin yaptığı yoruma bomba gibi yanıt verdi! mask
Pınar Altuğ, takipçisin yaptığı yoruma bomba gibi yanıt verdi!
Armağan Çağlayan'dan flaş 'İnci Taneleri' eleştirisi mask
Armağan Çağlayan'dan flaş 'İnci Taneleri' eleştirisi
Oyuncu Zafer Algöz'ün acı günü mask
Oyuncu Zafer Algöz'ün acı günü
Teletabiler'in Güneş Bebeği ilk bebeğini kucağına aldı mask
Teletabiler'in Güneş Bebeği ilk bebeğini kucağına aldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber