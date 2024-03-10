'Kocam yanlışlıkla ikizimle birlikte olmuş. İkizim de ben de hamileyiz'

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kendisine yöneltilen soru ve itiraflarla herkesi şoke etmeyi sürdürüyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı. Kadın takipçilerinden gelen itiraflar herkesi yine şoke etti. İşte o sorulardan bir kaçı:

Kaynak: Haber Merkezi