- Asayiş

Tabelaya çarpan aracın içinde sıkışarak can verdi

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Eskişehir'de Yaşar Demiryürek'in (55) kullandığı otomobil yön tabelası direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Demiryürek hayatını kaybetti.

Tabelaya çarpan aracın içinde sıkışarak can verdi mask
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Yaşar Demiryürek'in kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta sıkışan Demiryürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Demiryürek’in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA
# ilgili, Polis, Soruşturma, Otomobil

10 Mar 2024 - 09:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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