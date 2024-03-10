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Sis yüzünden gemi trafiği durdu

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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

Sis yüzünden gemi trafiği durdu mask
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İstanbul'da yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet köprüsü de havadan görüntülendi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet köprüsü de havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
# fatih, İstanbul

10 Mar 2024 - 09:37 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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