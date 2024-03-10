Sis yüzünden gemi trafiği durdu

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet köprüsü de havadan görüntülendi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Sis altındaki Fatih Sultan Mehmet köprüsü de havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA