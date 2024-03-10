3 çocuk, taksiciyi bıçakladı; gerçek yakalandıklarında ortaya çıktı

Kadıköy’de 5 Mart tarihinde yaşanan olayda, 3 çocuk ticari taksi sürücüsü 59 yaşındaki O.E.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin taksiyi durdukları taksicinin lastik havasının inik olması sebebiyle alamayacağını söyledi. Taksici ardından aracıı yol kenarına çekti ve taksicinin yanına gelerek kendisine bıçak çekip iki kolundan yaraladıkları tespit edildi.

SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI





Şüpheli A.A. (14) olay yerinde polislerce yakalandı. Diğer şüphelilerin ise O.Ş.(17) ve S.A.(17) olduğu tespit edildi ve 7 Mart tarihinde ise O.Ş. Beyoğlu ilçesinde yakalandı. Şüpheli şahısların gasp, yağma, yaralama, hırsızlık, yankesicilik, gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu, ayrıca O.Ş. isimli çocuğun kamu malına zarar verme suçundan aranıyor olduğu tespit edildi. A.A. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken O.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi