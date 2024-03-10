10 Mar 2024 - 09:16- Asayiş G:

3 çocuk, taksiciyi bıçakladı; gerçek yakalandıklarında ortaya çıktı

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İstanbul Kadıköy'de 18 yaşından küçük 3 şüpheli taksiyi bıçakladı. Çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıkan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kadıköy’de 5 Mart tarihinde yaşanan olayda, 3 çocuk ticari taksi sürücüsü 59 yaşındaki O.E.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin taksiyi durdukları taksicinin lastik havasının inik olması sebebiyle alamayacağını söyledi.  Taksici ardından aracıı yol kenarına çekti ve taksicinin yanına gelerek kendisine bıçak çekip iki kolundan yaraladıkları tespit edildi.

SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli A.A. (14) olay yerinde polislerce yakalandı. Diğer şüphelilerin ise O.Ş.(17) ve S.A.(17) olduğu tespit edildi ve 7 Mart tarihinde ise O.Ş. Beyoğlu ilçesinde yakalandı. Şüpheli şahısların gasp, yağma, yaralama, hırsızlık, yankesicilik, gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu, ayrıca O.Ş. isimli çocuğun kamu malına zarar verme suçundan aranıyor olduğu tespit edildi. A.A. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken O.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Mart, Polis, taksi

10 Mar 2024 - 09:16 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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