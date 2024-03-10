Korkunç cinayet kayıp başvurusunda ortaya çıktı: Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü

Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. başvurdu. Ekipler boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir’i takibe aldı. Cengiz Bedir gittiği İstanbul’da polis ekiplerince gözaltına alındı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Bedir’in itirafı üzerine Jandarma ve polis ekipleri, bugün yaptığı çalışmada Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'in cansız bedenini gömülü olduğu tarladan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.