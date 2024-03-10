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Korkunç cinayet kayıp başvurusunda ortaya çıktı: Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü

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İstanbul'da korkunç bir cinayet yaşandı. boşanma aşamasındaki polis memuru Cengiz Bedir, eşi Zeynep Bedir (45) ve oğlu Tarık Bedir (26)'i öldürüp tarlaya gömdü. Korkunç cinayet anne ve oğlunun yakınlarının kayıp başvurusu sonrasında ortaya çıktı.

Korkunç cinayet kayıp başvurusunda ortaya çıktı: Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü mask
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Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. başvurdu. Ekipler boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir’i takibe aldı. Cengiz Bedir gittiği İstanbul’da polis ekiplerince gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bedir’in itirafı üzerine Jandarma ve polis ekipleri, bugün yaptığı çalışmada Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'in cansız bedenini gömülü olduğu tarladan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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10 Mar 2024 - 08:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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