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Antalya ve Alanya'daki kiracılar dikkat! Yeni dönem yeni sorunları getirebilir

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Antalya ve Alanya'da yaşayanlar için kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. İşte kayıt dışılığı önlemek amacıyla yeni adımın ayrıntıları...

Antalya ve Alanya'daki kiracılar dikkat! Yeni dönem yeni sorunları getirebilir mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışılığı önlemek amacıyla yeni bir adım attıklarını açıkladı. Kayıt dışılığı önlemek amacıyla bundan sonra kira sözleşmeleri e- Devlet üzerinden yapılacak. 

ÇIKABİLECEK YENİ SORUNLARI SÖYLEDİ


Yeni dönemde çıkabilecek yeni sorunlaraşaret eden Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş konu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: ” Emlakçı olmadan sözleşme yapmak imkansız. Ancak yapılan sözleşmenin e-devlete yüklenmesi diye bir şey olabilir. Emlakçı olmadan bunun yapılması sıkıntılı bir süreç olur. Federasyonla görüşüp öyle bir karar alınması gerekiyor” dedi. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Alanya, Devlet, Bir, kira, sonra

10 Mar 2024 - 08:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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