Antalya ve Alanya'daki kiracılar dikkat! Yeni dönem yeni sorunları getirebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışılığı önlemek amacıyla yeni bir adım attıklarını açıkladı. Kayıt dışılığı önlemek amacıyla bundan sonra kira sözleşmeleri e- Devlet üzerinden yapılacak.

ÇIKABİLECEK YENİ SORUNLARI SÖYLEDİ



Yeni dönemde çıkabilecek yeni sorunlaraşaret eden Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş konu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: ” Emlakçı olmadan sözleşme yapmak imkansız. Ancak yapılan sözleşmenin e-devlete yüklenmesi diye bir şey olabilir. Emlakçı olmadan bunun yapılması sıkıntılı bir süreç olur. Federasyonla görüşüp öyle bir karar alınması gerekiyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi